Почта Хабаровского края переходит на праздничное расписание

Почта России переходит на новогодний режим работы. Согласно графику, 31 декабря главпочтамт Хабаровска сократит продолжительность рабочего дня на один час.

- 1, 2 и 7 января 2018 года будут выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 6 января рабочей день будет также сокращен на час. А вот 3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме, - рассказали в пресс-службе ФГУП «Почта России» в макрорегионе Дальний Восток.

Как напоминает информационное агентство, у почты России есть мобильное приложение, пользователи которого смогут оперативно уточнить график работы.

Также, в ведомстве утверждают, что выплаты пенсий будет производится своевременно. Так, для своевременной доставки денежных средств для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

- Для пенсионеров, получающих свои выплаты на почте, график их доставки не изменится. Потому что в Хабаровском крае ежемесячно пенсии начинают доставлять с 3-го числа. Всем, у кого датой доставки пенсии является 7 число, выпадающее в январе на воскресенье, пенсию принесут, как обычно, накануне, с 4 по 6 января, - сообщили в отделении ПФР по Хабаровскому краю. todaykhv.ru