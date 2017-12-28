Хабаровчане смогут искать пропавших детей и собак по QR-кодам

Оригинальный способ облегчить поиск пропавших детей, недееспособных людей или домашних животных предложил хабаровчанин Анатолий Тюрин. Студент естественно-научного института ДВГУПС рассказал что всю информацию о человеке или собаке достаточно зашифровать в нанесённом на одежду или ошейник QR-коде.

Эту идею уже оценили в Квангвунском университете в Южной Корее, где Анатолий Тюрин проходил обучение по обмену.

«Наш проект занял третье место в общем зачёте по итогам семестра и первое в своей номинации, - рассказал Анатолий Тюрин. – Сама идея использовать QR-коды для розыска пропавших мне пришла в голову ещё три года назад. Но приступить к её реализации удалось только сейчас. За месяц мы разработали мобильное приложение. Изготовили образцы одежды и брелоки с QR-кодами. Их использование поможет разрешить насущную проблему – миллионы людей страдают деменцией и болезнью Альцгеймера. Очень часто мы видим объявления о том, что разыскивают родственников потерявшихся дедушек и бабушек, или объявился человек, который не помнит, кто он и откуда. Будь у них с собой QR-код, узнать их личность и адрес заняло бы считанные секунды».

QR-код (quick response — быстрый отклик) — матричный код, выполненный в виде сочетания небольших квадратов. Его основное достоинство — лёгкое распознавание сканирующим оборудованием.

С нового года такими шифрами будут маркироваться все производимые в стране лекарства, их уже наносят военные на некоторые образцы вооружений. В Хабаровске QR-кодами отмечены исторические здания в центре Хабаровска. Пользователи смартфонов могут отсканировать эту маркировку и получить краткую информацию о памятнике архитектуры.

Свою разработку Анатолий Тюрин рассчитывает использовать многопланово. Помимо поиска людей маркировки можно наносить на кошельки и документы. В случае их утери есть шанс, что нашедший такие вещи легко найдёт хозяина по QR-коду. Эти метки могут использовать люди, ищущие знакомств. QR-код направит на их страницы в социальных сетях. Есть потенциал использования таких маркировок и в рекламном бизнесе.

Сейчас мобильное приложение Анатолия Тюрина проходит тестирование, после чего оно может быть запущено в широкий доступ.