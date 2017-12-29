Информация городской диспетчерской службы на 29 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 29 декабря в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 23 ГРУ или 50,09 тонны топлива. В городе не работает 31 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 87 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 33. С дорог и улиц города вывезено 2646,8 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 85,6 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 16 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 74 ДТП, зафиксировано 4 пожара и 4 возгорания, на пульт «03» поступило 664 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 632 единицы транспорта: 35 трамваев, 16 троллейбусов, 581 автобус.