Оперативная информация на 29 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 12 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы

28.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 75 ед. техники, в г. Хабаровске 636 чел. 94 ед. тех., вывезено 1001 м3 снега, посыпано ПСС 48,8 т.

С прохождением глубокого циклона 29.12 сохраняется ухудшение погоды в северных районах края, где ожидается местами сильный снег, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье 13-18 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.

По состоянию на 07:00 29.12.2017 года отключенными от электроснабжения остаются 7 населенных пунктов в 2-х муниципальных районах края. В данных населенных пунктах всего отключено от электроснабжения 492 жилых дома, в которых проживает 2313 человека, из них 685 детей, 4 социально значимых объектов (2 детских сада, 1 школа, 1 ФАП).

На территории Хабаровского края, в связи с низкой видимостью и в целях снижения рисков возникновения ДТП с 26.12.2017 г. сохраняется ограничение движения для пассажирских автобусов на 1-м участке автодороги краевого значения: Лидога-Ванино.

Для поддержания автодорог в проезжем состоянии задействовано 42 бригады дорожных служб. Проведено информирование водителей. Происшествий не допущено.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 15 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 3, Охотский МР-1, Хабаровский МР-4, Николаевский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 220 человек (Охотский район р. Урак – 20 человек; Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 100 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

С 11.00 25.12.2017 г. с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, было ограниченно движение паромов. В 20.00 28.12.2017 г. ограничение для движения паромов снято.

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