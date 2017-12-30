"СКА-Нефтяник" разгромил "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по бенди

Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал крупную победу над новосибирским "Сибсельмашем" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев льда. В составе победителей Максим Ишкельдин сделал покер, а Павел Рязанцев оформил хет-трик.

"СКА-Нефтяник" с 33 очками после 13 матчей занимает второе место в чемпионате, отставая на три балла от красноярского "Енисея". "Сибсельмаш" с 18 баллами располагается на восьмой позиции. Р-Спорт