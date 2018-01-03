В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 3 по 9 января 2018 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
3 января
Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:
- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;
- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог». 18.00-19.30.
Кировский район. Рождественские встречи. Жилмассив школы № 16, ул. Шелеста, 73в. 11.00.
4 января
Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:
- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;
- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог». 18.00-19.30.
Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Территория перед краевым дворцом «Русь», ул. Герцена, 2. 11.00.
Кировский район. Хоккейный турнир «Хоккей в валенках». Хоккейная коробка, ул. Фоломеева, 8. 11.00.
Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Территория перед краевым цирком, ул. Краснореченская, 102. 14.00.
Краснофлотский район. Развлекательная игра «Галопом по Европе». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 15.00.
Железнодорожный район. Праздничное мероприятие «Рождественские посиделки» для воспитанников центра. Детско-юношеский центр «Импульс», ул. Антенная, 3. 15.00.
5 января
Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:
- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;
- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог».18.00-19.30.
Торжественное открытие городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00.
Конкурс художественных работ, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Музей истории города, городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 12.30.
Конкурс театральных постановок, художественного слова, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 14.00.
Железнодорожный район. Развлекательная программа «Веселые каникулы» для жителей жилмассива. Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2. 11.00.
Краснофлотский район. Спортивно-развлекательное мероприятие «Новогодняя кутерьма». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 24а. 13.00.
Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Территория перед краевым дворцом «Русь», ул. Герцена, 2. 14.00.
Краснофлотский район. Соревнования по дартсу, шахматам и стрельбе «Рождественские встречи». Культурно-спортивный комплекс «Самбо-90», ул. Тихоокеанская, 218.
Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Новогодний городок, ул. Ульяновская, 172. 15.00.
6 января
Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:
- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;
- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог».18.00-19.30.
Конкурс рождественских песен и колядок, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 14.00.
Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Новогодний городок, ул. Морозова П.Л., 83. 12.00.
Железнодорожный район. Эстафета «Рождественский бег». Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 12.00.
7 января
Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:
- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;
- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог».18.00-19.30.
Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Новогодний городок, ул. Ульяновская, 172. 15.00.
8 января
Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Территория перед краевым цирком, ул. Краснореченская, 102. 12.00.
Кировский район. Рождественский турнир по хоккею с мячом. Спортивная площадка, ул. Тихоокеанская, 60. 14.00.
9 января
Железнодорожный район. Спортивно-игровая программа «Путешествие по мультикам» для жителей жилмассива. Подростково-молодежный клуб «100%», ул. Шмаковская, 7. 11.00.
Кировский район. Квест-игра «Тайна темной комнаты». Жилмассив школы №16, ул. Шелеста, 73в. 12.00.
Железнодорожный район. Игровая программа «Зимние узоры» для жителей жилмассива. Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 15.00.