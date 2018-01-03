"Сибирь" на выезде обыграла по буллитам "Амур" в матче КХЛ

Хоккеисты новосибирской "Сибири" на выезде обыграли по буллитам хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра, прошедшая в Хабаровске в среду, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время матча в составе "Амура" дубль оформил Томаш Зогорна (6-я и 55-я минуты), у "Сибири" отличились Йонас Энлунд (11) и Рок Тичар (55), который провел 200-й матч в "регулярке" КХЛ. В овертайме голов не было, а в серии буллитов точнее оказались гости. Победный буллит реализовал Вячеслав Основин.

Следующий матч "Сибирь" 5 января проведет на выезде против владивостокского "Адмирала". "Амур" в этот же день примет омский "Авангард". РИА Новости