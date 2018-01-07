Акция "Я рисую чемпионат" уже завтра в Хабаровске !

Уже завтра, 8 января в 11:00 мы ждем Вас на набережной Амура, где арт-сообщество «33+1» (Владивосток) совместно с молодыми хабаровскими художниками и горожанами примут участие в акции «Я рисую чемпионат», итогом которой станет создании масштабного произведения уличного искусства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-центре чемпионата мира-2018.

На набережной Амура, где уже традиционно залит каток под открытым небом, будет установлена конструкция из бруса и фанеры представляющая собой фотозону общей площадью 25 квадратных метров и 2 ряда невысоких “ширм”.

Под руководством профессиональных художников каждый пришедший сможет попробовать себя в технике граффити – изобразить с помощью баллона и трафарета своего хоккеиста с мячом, а затем подписать его. Ожидается, что в момент акции на набережной могут собраться от одной до двух тысяч человек.

Также, в 11:00 стартует и развлекательная программа, в которой ведущий проведет конкурсы и розыгрышы для гостей акции!

Художественная акция приурочена к мировому первенству по хоккею с мячом, которое стартует 29 января 2018 г.

Горячая линия чемпионата мира-2018 по хоккею с мячом 8 800 700 74 28.