Информация городской диспетчерской службы на 9 января 2018 года

В Хабаровске 9 января нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 23 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 42 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 43 машины. За сутки было вывезено 2281 кубометр снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 85,3 тонны пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 28 ДТП, зафиксированы 3 возгорания, на пульт «03» поступили 888 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 677 единиц общественного транспорта: 37 трамваев, 26 троллейбусов и 571 автобус. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.