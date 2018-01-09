Паромная переправа Ванино-Холмск закроется из-за циклона

Работу паромной переправы Ванино-Холмск, связывающей Сахалин с материком, на несколько дней может остановить мощный циклон, движущийся в направлении острова.

Как сообщили в компании «Сахалинское морское пароходство», из-за надвигающихся ветра с сильным снегопадом синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия в Татарском проливе.

- Предварительно, в целях безопасности мореплавания, работа паромной переправы на маршруте Ванино-Холмск-Ванино может быть закрыта на период с 9 января до 12 января 2018 года, - отметили в пароходстве.

Напомним, в Хабаровске 9 января с утра также ожидается снег, метель, сильный северный ветер, до 17 метров в секунду. Температура днем – минус 11 -13 градусов.todaykhv.ru