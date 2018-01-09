Оперативная информация на 9 января 2018 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск снег северо-восточный 12-17 м/с от -14ºС до -16ºС от -12ºС до -14ºС Южные районы снег юго-западный 2-7 м/с от -16ºС до -21ºС от -7ºС до -12ºС Центральные районы снег западный 12-17 м/с от -21ºС до -26ºС от -11ºС до -16ºС Северные районы снег cеверный 2-7 м/с от -27ºС до -32ºС от -17ºС до -22ºС

09 января 2018 года прогнозируется ухудшение погоды в центральных и южных районах края (Советско - Гаванском, Ванинском и районе им. Лазо) снег, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье 12-17 м/с, на побережье Татарского пролива усиление ветра 20-25 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.

С 06.00 09.01.2018г. с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, ограниченно движение паромов, ориентировочно до 10.01.2018. Паромы Сахалин № 10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Оповещение по портам произведено.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 16 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 4, Охотский МР-1, Хабаровский МР-4, Николаевский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 205 человек (Охотский район р. Урак – 35 человек; Охотский район р. Кухтуй – 30 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 80 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

За сутки для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 28 ед. техники, в г. Хабаровске 2685 чел. 84 ед. тех., вывезено 256 м3 снега, посыпано ПСС 45,9 т.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112