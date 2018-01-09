В Хабаровском крае начинается приём заявлений на оформление пособия за первого ребёнка

За первенцев, появившихся на свет в 2018 году, семьи Хабаровского края будут получать около 13,5 тыс. руб. С 9 января начинается прием документов на оформление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) за первого ребенка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пособие будет начисляться семьям, у которых ежемесячный доход на одного человека не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную за второй квартал года, предшествующий году обращения за назначением указанной выплаты. В Хабаровском крае это - 20 710,5 руб.

Таким образом, семья из трех человек будет иметь право на получение ЕДВ, если общий доход не превышает 62131,5 руб. в месяц (20710,5 х 3 чел. = 62131,5 руб.). Пособие в размере 13386 руб. будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.

Документы на оформление пособия начнут принимать с 9 января 2018 года начнут принимать в центрах социальной поддержки населения по месту жительства, либо в МФЦ.

Напомним, 28 ноября 2017 года Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Глава государства предложил начать реализацию целого ряда новых мер по поддержке российских семей, в том числе, установление ежемесячной выплаты за первого ребенка, а также продление материнского капитала. Соответствующие законопроекты были разработаны в кратчайший срок. И уже накануне Нового года подписаны Президентом.