Около 3 тысяч жителей Хабаровского края переселили из аварийного фонда

В Хабаровском крае в 2017 году успешно завершилась реализация региональной программы переселения граждан из аварийного фонда. С 2011 года в разных районах возводились новые дома, а также приобретались квартиры, куда переезжали люди, чьи условия жизни не соответствовали нормам. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Совместно с администрациями муниципалитетов и Фондом содействия реформированию ЖКХ за семь лет удалось построить 52 новых малоэтажных дома. Еще 83 помещения были выкуплены краевыми властями. В рамках программы жилищные условия улучшили около 3 тыс. человек. Новыми квартирами обзавелись жители Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Советской Гавани, поселков Заветы Ильича, Гатка, Лососина, Майский в Советско-Гаванском районе, Эворон в Солнечном районе. Общая стоимость мероприятий по переселению составила 2,3 млрд руб. Из них 1,2 млрд региону предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ .

Напомним, что краевая программа переселения была создана в рамках исполнения Указа Президента РФ Владимира Путина о мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКХ услуг. В нее вошли дома, признанные муниципалитетами аварийными до 1 января 2012 года.