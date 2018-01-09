Хабаровский край переходит на систему электронной сертификации «Меркурий»

В Хабаровском крае проходят мероприятия по переходу на систему электронной ветеринарной сертификации. Накануне Нового года в регионе специалисты в области ветеринарии прошли аттестацию с целью наделения правом оформлять ветеринарные сопроводительные документы на товары, включенные в перечень товаров, утвержденный приказом Минсельхоза России. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Нововведения Министерства сельского хозяйства РФ предполагают полный отказ от бумажных носителей и перевод на электронные ветеринарные документы всей производимой молочной продукции с 1 июля 2018 года. Это позволит повысить контроль за качеством, более точно отследить логистику и возможные нарушения правил сертификации.

Важное нововведение в системе оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) – возможность оформления документов не только государственными ветеринарными специалистами. Для определенной группы товаров соответствующую деятельность могут осуществлять ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномоченными специалистами госветслужбы, а также уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот подконтрольных товаров.

Сельхозтоваропроизводители, заинтересованные в оформлении ВСД, должны зарегистрироваться в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС), организовать рабочее место, оснащенное компьютером, имеющим выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, обучить специалиста работе в информационной системе.

Согласно принятым поправкам в закон «О ветеринарии», с 1 июля 2018 года будет допустимо оформление документов на бумажном носителе в случаях: аварии, опасного природного явления, катастрофы, а также отсутствия возможности использования ФГИС в населенных пунктах, в которых нет доступа к Интернету.

Освоить нововведения бизнесменам активно помогают в краевом управлении ветеринарии. Здесь организована работа телефона «горячей линии»: 8 (4212) 31-59-78.

По данным ведомства, в результате работы по внедрению сертификации в учреждениях государственной ветеринарной службы Хабаровского края организовано 117 рабочих мест, 167 специалистов подведомственных учреждений зарегистрированы и обучены работе в ФГИС. По состоянию на 1 декабря 2017 г. 94,7% ветеринарных сопроводительных документов в крае оформляется в электронной форме.