В Хабаровском крае из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в направлении Хабаровск - Лидога - Ванино.
Как сообщили в региональном управлении госавтоинспекции, превентивная мера связана со снегом и образованием гололеда.
- Ограничение введено из-за реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, - отметили в ГИБДД края. - Мера будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий.
В госавтоинспекции также призвали участников дорожного движения быть крайне аккуратными на дорогах и не пренебрегать безопасностью. todaykhv.ru