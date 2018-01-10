Информация городской диспетчерской службы на 10 января 2018 года

В Хабаровске 10 января без холодной одвы остались 2 жилых дома по адресу ул. Суворова, 42; ул. Ворошилова, 29а. Из-за порыва отопление отключено в доме по адресу ул. Ленина,40. В городе не работает 22 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 83 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 56 машин. За сутки было вывезено 2474 кубометра снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 800,3 тонны пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 51 ДТП, на пульт «03» поступил 755 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 689 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 16 троллейбусов и 582 автобуса. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.