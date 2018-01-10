Хабаровский "Амур" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Хабаровске во вторник, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.
Отличились Ян Коларж (32-я минута), Александр Горшков (43) и Георгий Бердюков (44). У "Барыса" шайбу забросил Кевин Даллмэн (42).
"Амур", прервавший серию из трех поражений, 16 января на выезде сыграет с минским "Динамо", а "Барыс", проигравший седьмой матч подряд, 11 января также в гостях встретится с владивостокским "Адмиралом". РИА Новости