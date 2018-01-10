"Амур", прервавший серию из трех поражений, 16 января на выезде сыграет с минским "Динамо", а "Барыс", проигравший седьмой матч подряд, 11 января также в гостях встретится с владивостокским "Адмиралом". РИА Новости

Хабаровский "Амур" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Хабаровске во вторник, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.

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