За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 2 пожара. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется с ограничениями.
Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.
Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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снег, метель
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северо-восточный 8-17 м/с
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от -18ºС до -20ºС
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от -15ºС до -17ºС
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Южные районы
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снег, метель
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северный 10-15 м/с
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от -16ºС до -21ºС
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от -12ºС до -17ºС
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Центральные районы
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снег, метель
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северный 6-12 м/с
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от -11ºС до -37ºС
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от -8ºС до -23ºС
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Северные районы
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без осадков
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cеверный 8-14 м/с
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от -23ºС до -30ºС
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от -17ºС до -27ºС
10 января 2018 года опасных метеорологических явлений на территории края не прогнозируется. Сохранится усиление ветра по долинам рек и на побережье 15-18 м/с, на побережье Татарского пролива усиление ветра 19-24 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.
С 06.00 09.01.2018г. с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, ограниченно движение паромов, ориентировочно до 10.01.2018. Паромы Сахалин № 10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Оповещение по портам произведено.
В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 17 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 4, Охотский МР-2, Хабаровский МР-4, Николаевский МР - 1).
Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.
Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 205 человек (Охотский район р. Урак – 35 человек; Охотский район р. Кухтуй – 30 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 80 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).
За сутки для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 61 ед. техники, в г. Хабаровске 2814 чел. 134 ед. тех., вывезено 619 м3 снега, посыпано ПСС 352,1 т.
Согласно предписанию КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог», с 16.30 09.01.2018г. в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения маршрутных автобусов по автодороге г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112