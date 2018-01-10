Китайская Hebei Luanhe примет участие в модернизации завода "Амурметалл"

Сталелитейная компания Debang Guangdong International (входит в гонконгскую Hebei Luanhe Group) примет участие в модернизации завода "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии), владельцем которого является ООО "Торэкс-Хабаровск".

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, ГК "Торэкс" и Debang Guangdong, представляющая интересы консорциума китайских инвесторов, планировавших реализовать проект по созданию металлургического кластера на территории Дальнего Востока, подписали соглашение о намерениях. Стороны планируют начать реализацию данного проекта в рамках уже имеющихся мощностей "Амурметалла" с последующей модернизацией завода и увеличением объемов производства.

Проект направлен на выпуск продукции высокого передела с реализацией на внутреннем рынке России, в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. "Интерфакс-Дальний Восток"