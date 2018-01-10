Каждый второй хабаровчанин задолжал по налогам

Больше половины жителей Хабаровска числятся в списках злостных должников по налогам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Фискальные долги 340 тысяч горожан достигли отметки почти в 1,5 миллиарда рублей.

«Меньше всего хабаровчане любят платить налог на имущество с физических лиц. В должниках по этому виду фискальной нагрузки числятся более 200 тысяч неплательщиков. Они не доплатили в бюджет 354 миллиона рублей, - говорится в сообщении. - На втором месте – должники по транспортному налогу – их в Хабаровске более 130 тысяч человек, а сумма недоимки в бюджет составляет 899 миллионов рублей. На третьем месте находятся должники по земельному налогу. Их зафиксировано более 62 тысяч человек. Они должны в бюджет 150 миллионов рублей. Всего сумма задолженности составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей».

С неплательщиками налоговики ведут борьбу через суды, приставы активно арестовывают имущество, закрывают должникам выезд за рубеж. «Необходимо усилить работу по взысканию налоговой задолженности. Казна не получает большие суммы, которые можно было направить на развитие города. Прошу соответствующие структуры администрации работать совместно с налоговыми органами, чтобы снизить долги», - отметил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре прошлого года предложил списать так называемые безнадёжные долги по налогам. Эту инициативу уже поддержали депутаты Государственной думы. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, признается безнадежной и подлежит списанию недоимка по имущественным налогам (налоги на землю, недвижимость и транспорт), образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным с того времени за эту недоимку.

Долги по этим налогам должны быть списаны без участия налогоплательщика. todaykhv.ru