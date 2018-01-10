Полёты L-410 возобновлены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возобновлены полеты самолетов L-410. Как напоминает информационное агентство, ранее авиасообщение было приостановлено в связи с расследованием дела о крушении самолета в Нелькане.

В отдаленные поселки края пассажиры доставлялись на самолетах Ан-24 и Ан-26 и вертолетах Ми-8.

- С 30 декабря возобновлены полеты L-410. Схема сообщения с населенными пунктами края осталась прежней, самолеты курсируют по привычному расписанию. Сотрудники прошли инструктаж, а авиакомпания имеет все необходимые сертификаты и средства для обеспечения безопасности пассажиров, - прокомментировал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.

Продажа авиабилетов уже производится, а на официальном сайте появилось расписание рейсов.

- По маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан перевозка пассажиров и грузов теперь осуществляется самолётом Ан-24, - уточнил коммерческий директор краевого государственного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии» Максим Харин.

Напомним, по результатам предварительного анализа эксперты МАК установили, что к аварии привёл сбой в работе правого двигателя, попытки экипажа выправить появившийся крен к успеху не привели — лётчикам не хватило высоты.

В катастрофе погибли шесть человек: командир воздушного судна Игорь Шумаков, второй пилот Александр Зуев и пассажиры Анна Лапонникова, Ольга Лапонникова, Денис Амосов, Светлана Пахомова. Чудом выжила только несовершеннолетняя Жасмина Леонтьева.