Информация городской диспетчерской службы на 11 января 2018 года

По состоянию на 7.00 часов 11 января в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода не подается в дома 11,13 и 15 по улице Руднева. Газом заправлено 18 ГРУ или 42,81 тонны топлива. В городе не работает 26 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 104 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 58. С дорог и улиц города вывезено 3600,4 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 636,7 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 17 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 750 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 635 единиц транспорта: 38 трамваев, 16 троллейбусов, 581 автобус.