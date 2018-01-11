Оперативная информация на 11 января 2018 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 14 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется с ограничениями.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков северо-восточный 4-9 м/с от -22ºС до -24ºС от -18ºС до -20ºС Южные районы снег юго-западный 6-11 м/с от -18ºС до -23ºС от -15ºС до -22ºС Центральные районы без осадков северный 5-10 м/с от -17ºС до -38ºС от -10ºС до -25ºС Северные районы без осадков cеверо-западный 5-11 м/с от -23ºС до -35ºС от -18ºС до -27ºС

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 17 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 4, Охотский МР-2, Хабаровский МР-4, Николаевский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 200 человек (Охотский район р. Урак – 30 человек; Охотский район р. Кухтуй – 30 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 80 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

За сутки для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 79 ед. техники, в г. Хабаровске 2925 чел. 155 ед. тех., вывезено 577 м3 снега, посыпано ПСС 315,7 т.

Ограниченно движение для автобусного и большегрузного транспорта на автодороге сообщением Лидога –Ванино.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112