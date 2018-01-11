Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу после циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино между Сахалином и материковой частью РФ возобновила работу утром в четверг после трех суток простоя, вызванного циклоном и штормом в Татарском проливе, сообщили в Сахалинском морском пароходстве.

"В четверг в 08:00 по хабаровскому времени (01:00 мск) из порта Ванино Хабаровского края вышел специализированный грузовой паром "Сахалин-10". За ним в 12:00 местного времени (05:00 мск) и в 16:00 (09:00 мск)отправятся грузопассажирские паромы "Сахалин-9" и "Сахалин-8" соответственно", - сказал собеседник агентства.

Прибытие "Сахалин-10" в порт Холмск (юго-западное побережье Сахалина) ожидается предстоящей ночью. Остальные два парома подойдут к Сахалину в пятницу утром и днем.

За время простоя переправы из-за непогоды в Ванино скопилось 70 железнодорожных вагонов с грузами для Сахалина, 42 автомобиля (31 грузовой автомобиль, остальные - легковые) и 28 пассажиров. Всех пассажиров, все автомобили и часть железнодорожных вагонов паромы доставят на Сахалин в этом рейсе.

В порту Холмска паром ожидают 22 пассажира. "Интерфакс-Дальний Восток"