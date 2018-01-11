Вакцинация против клещевого энцефалита начнётся в январе в Хабаровском крае

Весенняя вакцинация против клещевого энцефалита точно начнется в январе, но вакцина в край пока не поступила, сообщили в управлении здравоохранения администрации Хабаровска.

- В ФЗ №44, который регулирует госзакупки, произошли изменения, поэтому сейчас, согласно закону еще идут торги. Как только вакцина появится, мы пригласим жителей в поликлиники для вакцинации против клещевого энцефалита, - сказала начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.

По её словам, порядок вакцинации для населения не изменился. Сделать прививку можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования в каждой участковой поликлинике.

- Что касается детей и молодежи, им прививку против энцефалита сделают либо в детском саду, либо в учебном учреждении. Организовать вакцинацию сотрудников можно и на предприятиях. Но сделать это необходимо до клещевого сезона, то есть до весны. Именно поэтому вакцинация против клещевого энцефалита традиционно начинается в январе, длится весь февраль, иногда мы захватываем март, - уточнила Галина Аристова.

Как объяснила специалист, современные вакцины содержат инактивированный вирус клещевого энцефалита. После введения вакцины иммунная система распознает вирусные антигены, и в организме человека образуются антитела. При укусе клеща и попадании в кровь человека вируса клещевого энцефалита иммуноглобулины блокируют развитие вируса. Защита от клещевого энцефалита появляется не ранее, чем через две недели после введения второй дозы вакцины. Поэтому прививаться надо до наступления клещевого сезона, так, чтобы вторая прививка была сделана не менее чем за две недели до риска укуса клеща.

- Весенней вакцинации подлежат люди, которые прививаются много лет и подлежат плановой ревакцинации 1 раз в 3 года; лица, которым первичная вакцинация была проведена осенью 2017 года; лица, которые никогда не прививались или пропустили своевременную ревакцинацию, могут привиться по экстренной схеме двукратно с интервалом в месяц: в январе и феврале. Противопоказания к проведению вакцинации: острые лихорадочные состояния любой этиологии и обострение хронических инфекционных заболеваний. Прививки проводят через 1 месяц после выздоровления, - уточнили медики. todaykhv.ru