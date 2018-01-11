В Хабаровском крае стартовал региональный этап Всероссийской школьной олимпиады

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае. Участниками соревнований станут более 900 школьников из 19 муниципальных образований региона. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, учащиеся смогут проверить свои знания по 22 предметам: физике, математике, химии, биологии, экологии, географии, экономике, литературе, иностранным языкам, информатике и др. Для подготовки к олимпиадам для участников будут организованы консультации, вебинары и учебно-тренировочные сборы.

Отборочные испытания продлятся до 22 февраля. Победители региональных соревнований представят край на федеральном этапе. Лучшие участники финального тура получат диплом, дающий при наличии аттестата право на поступление без экзаменов в любой университет России по профилю олимпиады, а также специальную премию Правительства РФ.

Отметим, Всероссийская олимпиада школьников проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний.

В 2017 году в число победителей и призеров федеральных соревнований вошли 12 школьников Хабаровского края.