В январе пройдёт серия соревнований по спортивной борьбе в Хабаровске

13-14 января состоится открытый Рождественский турнир по вольной борьбе среди юношей 2006-2008 годов рождения памяти В.Д. Васильева. Место проведения – дворец «Русь», начало соревнований в 11.00. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 января пройдет первенство города по спортивной борьбе (спортивные дисциплины – вольная и греко-римская борьба) среди юношей до 16 лет, юношей до 18 лет, юниоров до 21 года. Место проведения – спорткомплекс «Галактика», начало соревнований в 11.00.

Как рассказали в городском управлении по физической культуре и спорту, в Хабаровске уже более 20 лет ведет свою работу федерация спортивной борьбы. Благодаря ее деятельности в Хабаровске более 600 человек занимаются в секциях греко-римской и вольной борьбы, за время существования федерации подготовлено более 40 призеров и победителей первенств России, международных турниров среди юношей и молодежи, более 50 мастеров спорта России.

Больших успехов в последние годы добились хабаровские борцы Виктор Хан, Артем Рубанцев, Баграт Назарян, Владимир Радчиков. Кроме этого, подрастает целая плеяда талантливых спортсменов-борцов, которыми Хабаровск сможет гордиться.