Оперативная информация на 12 января 2018 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется с ограничениями.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 4-9 м/с от -26ºС до -28ºС от -19ºС до -21ºС Южные районы снег юго-западный 7-12 м/с от -22ºС до -27ºС от -15ºС до -20ºС Центральные районы снег северо-западный 2-13 м/с от -18ºС до -39ºС от -9ºС до -28ºС Северные районы без осадков cеверо-западный4-17 м/с от -20ºС до -37ºС от -15ºС до -27ºС

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 17 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 4, Охотский МР-2, Хабаровский МР-4, Николаевский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 200 человек (Охотский район р. Урак – 30 человек; Охотский район р. Кухтуй – 30 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 80 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

За сутки для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 72 ед. техники, в г. Хабаровске 3304 человека и 182 ед. тех., вывезено 926 м3 снега, посыпано ПСС 152,8 т.

Ограничено движение для автобусного и большегрузного транспорта на автодороге сообщением Лидога – Ванино.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112