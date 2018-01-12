В Хабаровске пройдёт конкурс снежных скульптур

На краевой набережной Хабаровска с 13 по 15 января пройдет конкурс снежных скульптур. Творческое состязание проводиться во второй раз при поддержке Правительства края, в этом году участники будут работать над темой «Узоры Амура. Берега Хабаровска». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Задача скульпторов – вписать сюжет на тему дальневосточной природы в снежные блоки размером 3х3х3,5 метра. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала молодых художников, а также на увеличение туристического потока в регионе в зимний период.

«В этом году за главный приз в размере 50 тыс. руб. будут бороться 10 команд по два человека из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Среди них и студенты вузов, и опытные скульпторы. Есть и те, кто принимал участие в первом конкурсе, который был посвящен Году экологии», - рассказал заместитель председателя хабаровской краевой общественной организации «Творческий союз художников России» Евгений Петешев.

Он также отметил, что по завершению конкурса снежных скульптур, команды смогут продемонстрировать свое мастерство в работе с ледяными блоками. С 16 по 19 января, на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского в Хабаровске состоится конкурс ледовых скульптур «Рождественские узоры Амура». Он организован ХКОО «Творческий союз художников России» совместно с Хабаровской епархией Русской православной церкви. Победители получат денежные призы по 50, 40 и 30 тыс. руб. Участники, не занявшие призовых мест, получат по 15 тыс. руб. на команду.

Еще один конкурс скульптур – международный – состоится на площади им. Ленина в Хабаровске. Традиционное творческое состязание «Ледовая фантазия» пройдет с 18 по 22 января. Командам предоставят блоки изо льда 2х2 метра. Тематика фигур, как и в прошлые годы, будет свободной. По распоряжению Губернатора края, награда за третье место составит 100 тыс. руб., за второе место – 150 тыс., за первое – 200 тыс. руб.