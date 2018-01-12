В Хабаровске и его пригородах на Крещение организуют 11 купелей

В праздник Крещения хабаровчане смогут окунуться в освещенные воды купелей. Всего в городе и его окрестностях к 19 января будет организовано 11 таких мест.

- Специально оборудованные купели будут находиться как на открытом воздухе, так и в самих храмах. Прорубать их будут там, где отмечается наибольший поток верующих и позволяют меры безопасности, - рассказали в Хабаровской епархии. – К слову, в этом году открытый бассейн освящаться не будет, как и в прошлом году. Те, кто хотел бы окунуться в теплую воду, могут прийти в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Там будет открыта купель в нижнем храме собора — с 12.00 до 21.00. Здесь же, на нижней парковке собора, построили первую ледовую чашу на открытом воздухе. Она будет работать по такому же режиму.

Подобные освещенные места будут работать в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери с 7.00 до 20.00; на пруду возле храма святого преподобного Серафима Саровского. Отсюда в 10.00 стартует крестный ход, а уже в 10.15 откроется сама купель, которая будет доступна до 20.00. Верующие также смогут посетить храм святого благоверного князя Александра Невского, здесь купель будет оборудована в районе Затона до 19.00. С этого места в 9.30 также начнется крестный ход. Купели в поселке им. Горького заработают возле храма Пресвятой Богородицы с 10.00 до 20.00.

В районах будут доступны для омовения купели в селе Сосновка на берегу реки Уссури с 10.30 до 18.00; в селе Краснореченское - купель на реке Левая с 2.00 до 23.00. Верующих готов принять также и женский монастырь в селе Петропавловка с 10.00 до 17.00. А также на озерах в селе Некрасовка с 14.00 до 17.00 и в поселке Корфовский с 2.00 до 23.00. todaykhv.ru