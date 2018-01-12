План основных мероприятий города Хабаровска на 13 и 14 января 2018 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 и 14 января 2018 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 января

Церемония награждения участников фестиваля <Рождество глазами детей>. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 11.00. Гала-концерт участников фестиваля <Рождество глазами детей>, церемония награждения победителей фестиваля. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 14.00.

Открытый Рождественский турнир по вольной борьбе среди юношей 2006-2008 г.р. памяти В.Д. Васильева (13-14 января). Краевой дворец <Русь>, ул. Герцена, 2. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Лютова Анастасия Анатольевна.

14 января

Международное физкультурное мероприятие <Спорт без границ>: участвуют детские команды из города Жаохэ (Китай), а также дворовые команды города Хабаровска, занимающиеся у инструкторов-методистов МАУ <Хабаровск Спортивный> (в программе мероприятия: веселые старты, перетягивание каната, поднятие гири, эстафета по биатлону, катание на тюбах, метание валенка и другие захватывающие игры и конкурсы). Туристический комплекс <Заимка>. 12.00. Информация по тел. 40-89-62. Лютова Анастасия Анатольевна.