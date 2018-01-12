В Хабаровске откроется спецпункт по приему ёлок для зоосада

Сотрудники зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева предлагают хабаровчанам принять участие в уличной акции «Вторая жизнь ёлки. Участвуй, не стой в сторонке!».

Ели и пихты, а также ветки, служившие новогодним украшением домов, могут послужить кормом для животных, и для обустройства вольеров.

Спецпункт по приемке новогодних деревьев от жителей города начнет работать 16 января с 10.00 в филиале № 1 городской детской библиотеки им. А. Гайдара (ул. Руднева, 21). А в 14.30 возле здания библиотеки начнется акция, во время которой состоится развлекательная программа: шуточные конкурсы, флешмоб, викторина. Самые активные участники получат призы и красочные буклеты о природе Хабаровского края.

- Хвою, даже подсохшую мы скормим копытным, ее любят также птицы, а ветки пойдут на подстилки животным в вольерах, - рассказали сотрудники зоосада «Приамурский». - Можно приносить даже деревья у которых уже хвоя осыпалась. Из стволов мы в зоосаде будем делать экспозиции.

Акция по сбору новогодних хвойных деревьев продолжается и в самом зоосаде им. В.П. Сысоева. Хабаровчане могут привезти ели и пихты самостоятельно. todaykhv.ru