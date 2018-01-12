Международное физкультурное мероприятие «Спорт без границ» пройдёт в пригороде Хабаровска

Оно состоится 14 января на территории туристического комплекса «Заимка» с 12 до 14 часов. Организаторами мероприятия выступают управление по физической культуре и спорту администрации города, МАУ «Хабаровск Спортивный». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Участниками стартов станут детские команды из города Жаохэ (КНР), а также дворовые команды города Хабаровска, занимающиеся у инструкторов-методистов муниципального учреждения «Хабаровск Спортивный». К участию в физкультурном мероприятии допускаются юноши и девушки до 14 лет.

В программе мероприятия веселые старты, перетягивание каната, поднятие гири, эстафета по биатлону, катание на тюбах, метание валенка и другие захватывающие игры и конкурсы. Главным партером соревнований выступает спортивный клуб «МК-спорт», который подготовил сладкие призы, а также организовал квалифицированную спортивную разминку для всех участников мероприятия.