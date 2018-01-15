Информация городской диспетчерской службы на 15 января 2018 года

По состоянию на 7.00 часов 15 января в Хабаровске нет отключений отопления и холодного водоснабжения. Из-за порывов стояков горячая вода не подается в дома: 110 по проспекту 60-летия Октября и 32а по улице Аксенова. В городе не работает 36 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 26 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 27. С дорог и улиц города вывезено 1423,4 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 241,6 тонны противогололедных средств.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 31 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 714 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 626 единиц транспорта: 36 трамваев, 16 троллейбусов, 574 автобуса.