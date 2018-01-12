Выходные в Хабаровском крае будут морозными

Ближайшие выходные на большей территории Хабаровского края будут морозными, существенных осадков не ожидается, сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

- Особенно холодно будет в горах Аяно-Майского и в Верхнебуреинском районах, - сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. – Здесь ночные температуры составят от 37 до 45 градусов, а дневные - 25-30 мороза и ниже.

В Хабаровске в ночь на субботу ожидается порядка 26-29 градусов, а днём - в пределах 20 мороза. В воскресенье мороз немного спадёт. Дневные температуры составят 14-16 градусов.

В субботу в дальневосточной столице ожидается юго-западный ветер, который к воскресенью перейдёт на восточный и юго-восточный.

- 15 января в Хабаровске ожидается небольшой снег, - продолжает Людмила Игнатенко. – Немного потеплеет: ночью ожидаем 18-20 мороза, днём 10-12. todaykhv.ru