К высокоскоростному интернету в этом году подключат 76 медучреждений Хабаровского края

В этом году 76 медицинских учреждений края подключат к высокоскоростному интернету. Совместно с министерством здравоохранения края сформирован адресный план для подключения к сети 112 учреждений. 36 из них были подключены в прошлом году. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Таким образом, у врачей появилась возможность проведения онлайн-консультаций с пациентами и онлайн-конференций с коллегами с помощью услуги «Web-конференция».

«В условиях роста потребности жителей края, особенно его удаленных районов, в высококвалифицированной помощи, а также при принятии оперативных решений в экстремальных ситуациях, повышение доступности медицинской помощи и ее качества достигается благодаря реализации проекта Телекоммуникаций на территории региона. В 2017 году телемедицинскую консультацию получил 1031 человек», - сообщили в КГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения края.

В центре также отметили, что ни один борт санитарной авиации КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» не поднимается в небо без предварительной телеконсультации, где подробно разбирается каждый случай. В связке с санитарной авиацией данный проект является мощным инструментом в руках медиков, помогает выиграть жизненно важное для пациента время, и, кроме этого, сэкономить бюджетные средства (условная экономия за 2017 год - более 21 млн руб.).

Напомним, с 1 января вступил в силу закон о телемедицине, который Президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2017 года. Ранее в своем послании Федеральному Собранию глава государства заявлял о необходимости оснастить все медучреждения Интернетом, что «позволит даже в отдаленном городе и поселке быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник».