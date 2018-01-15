Для жителей Хабаровского края открыта ежедневная горячая линия на тему: «Новые возможности с материнским капиталом»

С января 2018 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина у россиян появились новые возможности в реализации права на материнский капитал. Среди них - продление по 31 декабря 2021 года программы материнского (семейного) капитала, ежемесячная выплата из материнского капитала, отмена ограничений по возрасту ребенка для направления материнского капитала на оплату дошкольного образования, в том числе яслей и детского сада. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР по Хабаровскому краю.

Все возникающие по этому поводу вопросы можно выяснить по телефону горячей линии, которая с первого рабочего дня открыта для жителей края в ежедневном режиме.

- Кто может оформить ежемесячную выплату из материнского капитала?

- Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячной выплаты из материнского капитала?

- Какой размер выплаты из материнского капитала и в течение какого срока семья сможет получать ежемесячно?

- Где можно оформить назначение ежемесячной выплаты из материнского капитала, и какие документы понадобятся для оформления?

- Как направить материнский капитал на оплату яслей и детского сада?

Консультации и ответы на все интересующие вопросы о материнском капитале дадут специалисты Пенсионного фонда каждому позвонившему ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по телефонам «горячей линии»:

Отделение ПФР по Хабаровскому краю – 8 (4212) 46-01-46.

Управление ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе – 469-000 и 469-121.

Телефоны «горячей линии» территориальных органов ПФР края можно узнать на сайте ПФР. Также они будут опубликованы в региональных и местных СМИ.

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