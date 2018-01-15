План основных мероприятий города Хабаровска на 16 января 2018 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 16 января 2018 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

16 января

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал, 11.30. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 9.00.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб, ТСЖ, ЖСК. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Кировский район. Турнир по хоккею с мячом. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Павлинова Анна Олеговна.