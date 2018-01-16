Для нормальной пенсии в Хабаровском крае нужны 9 лет и 13,8 балла

О том, кому в Хабаровском крае отказывают в назначении пенсии, и что с этим делать, рассказала сегодня заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

- Случаи отказов о назначении пенсий были и будут всегда. В Хабаровском крае ежегодно подобных случаев бывает около 1,5% от общего количества обратившихся к нам граждан, и это небольшая цифра. Отказать в назначении пенсии могут при отсутствии права на неё. Бывает, что у человека нет необходимой продолжительности стажа, либо он не может подтвердить документально периоды своей работы.

В последнее время, помимо этих традиционных причин, появилось небольшое количество отказов людям, у которых помимо недостатка трудового стажа нет нужного количества баллов. С 2015 года для того, чтобы приобрести право на страховую пенсию, должны быть выполнены три условия: достигнут необходимый возраст, набраны трудовой стаж и определённое количество баллов.

В 2017 году женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам 60 лет необходимо было иметь минимум 8 лет трудового стажа и накопить минимум 11,4 балла.

Каждый год эти показатели поэтапно будут увеличиваться, и к 2021 году по закону о страховых пенсиях граждане должны будут иметь 15 лет страхового стажа и не менее 30 баллов.

В связи с этим в 2018 году люди, оформляющие пенсию, должны отработать минимум 9 лет и накопить минимум 13,8 балла.

Выполнить подобные требования, как правило, не удаётся людям, находившимся в местах лишения свободы и практически не работавшим, а также тем кто какое-то время проживал в другой стране. Ведь стаж, выработанный в другом государстве, не может быть принят в России, потому что взносы на обязательное пенсионное страхование при этом не выплачивались.

Поэтому любой человек, устраиваясь на работу, должен понимать, что страховая пенсия ему будет выплачиваться, если он официально трудоустроен и работодатель за него производит обязательные отчисления на пенсионное страхование.

Пока подобных случаев отказа в Хабаровском крае – единицы, менее 0,5% от общего количества назначенных пенсий, но не исключено, что такая категория граждан в дальнейшем может увеличиться за счёт того, что немало людей зарплату получают «в конверте», то есть неофициально.

Бывает, что работодатель отказывается платить страховые взносы в Пенсионный фонд. В этом случае каждый работник может лично обратиться в отделение ПФР по месту жительства, написать заявление и делать отчисления самостоятельно.

Однако если при оформлении пенсии вам всё же не хватило требуемого количества баллов, вы можете доработать. То есть продолжить трудовую деятельность, не выходя на пенсию. В год можно заработать 1 балл, если официальная заработная плата равна минимальной. Сейчас это около 11 тысяч рублей.

Если у гражданина вообще нет права на страховую пенсию, государство предоставит ему социальную пенсию, но только при условии, что он не работает. Оформить её женщины смогут в 60 лет, а мужчины в 65. Размер социальной пенсии сейчас 5 - 6 тысяч рублей. todaykhv.ru