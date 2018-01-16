Жителям Хабаровского края предлагают присоединиться к проекту «СИЛА»

Проект «СИЛА», созданный на базе интернет-портала «Голос 27», набирает обороты. Жителям региона предлагают принять участие в конкурсе инициатив по благоустройству. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На сайте http://sila.center граждане могут рассказать об идее по улучшению облика своего города или поселка, а также претендовать на получение субсидий из краевого и местного бюджетов для реализации своих проектов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января 2018 года.

В настоящее время активистами заявлено 67 инициатив. В их числе благоустройство спортивной площадки на Амурском бульваре и возведение подземных автомобильных парковок в Хабаровске, установка теплой автобусной остановки в рабочем поселке Ванино, а также создание молодежной организации в Комсомольске-на-Амуре.

Авторы самых популярных идей, смогут не только реализовать свои проекты, но и выиграть кепку, футболку или толстовку с фирменным логотипом проекта «Сила», а также современный смартфон. Первые 50 активистов, опубликовавшие инициативы на сайте, определились в конце 2017 года. Каждый участник, пришедший на награждение, получил свой приз.

Напомним, что проект «СИЛА» создан в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», основной идеей которого является обязательство органов государственной власти края, органов местного самоуправления края и их должностных лиц принимать решения, основываясь на мнении граждан.