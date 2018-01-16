План основных мероприятий города Хабаровска на 17 января 2018 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 17 января 2018 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 января

Первенство города Хабаровска по спортивной борьбе (вольная и греко-римская борьба) среди юношей до 16, 18 лет и юниоров до 21 года. Спортивный комплекс «Галактика», ул. Чехова, 20а. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Лютова Анастасия Анатольевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-01. Капица Анна Сергеевна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел.40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 16.00-18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Зимние забавы» для детей 10-16 лет. Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 16.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.