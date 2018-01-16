Информация городской диспетчерской службы на 17 января 2018 года

По состоянию на 7.00 часов 17 января в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

С 08-00 часов 17 января МУП «Водоканал» планирует устранение повреждения на водоводе ВНС «Пермская». Под отключение попадают 170 объектов, в том числе: 116 многоквартирных жилых домов посёлка им.Горького, 18 многоквартирных жилых домов (Восточное шоссе, Горького, Княжничная), 14 социальных объектов (2 – медицинских, 2 – школы, 2 – техникума, 3 – детских сада, 2 – дома инвалидов, 3 – школы-интерната). С 10-00 до 12-00 часов 17 января МУП «Водоканал» производит замену расходомера на ВНС «ДОС 40». На пониженном давлении окажутся ДОСы: 29, 30, 31, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, Георгиевская, 29 (гостиница «Чайка»).

Газом заправлено 17 ГРУ или 38,75 тонны топлива.

В городе не работает 42 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 102 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 41. С дорог и улиц города вывезено 2973,4 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 139,05 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 44 ДТП, зафиксировано 5 пожаров и 4 возгорания, на пульт «03» поступило 694 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 629 единиц транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 572 автобуса.