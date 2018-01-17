Оперативная информация на 17 января 2018 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 2-7 м/с от -25ºС до -27ºС от -15ºС до -17ºС Южные районы небольшой снег западный 5-10 м/с от -25ºС до -30С от -11ºС до -17ºС Центральные районы без осадков западный 3-8 м/с от -18ºС до -38ºС от -15ºС до -23ºС Северные районы без осадков северо-западный 5-10 м/с от -20ºС до -35ºС от -11ºС до -26ºС

За сутки для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 70 ед. техники, в г. Хабаровске 3066 человек и 166 ед. тех., вывезено 1495 м3 снега, посыпано ПСС 119,75 т.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 22 ледовые переправы (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 7, Охотский МР-2, Хабаровский МР - 5, Николаевский МР – 1, Амурский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 7 местах, 720 человек (Охотский район р. Урак – 20 человек; Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 100 человек, бухта Мучке – 50 человек, залив Советская Гавань – 300 человек, залив Чихачева – 150 человек).

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112