В феврале стартует V Гражданский форум Хабаровского края

Правительство Хабаровского края поддержало предложение Общественной палаты о проведении Гражданского форума в 2018 году. Мероприятие пройдет в два этапа: муниципальный и краевой. Акцент будет сделан на работе экспертных площадок в муниципальных районах края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

7 февраля 2018 года Гражданский форум стартует в городе президентского внимания – г. Комсомольске-на-Амуре.

На мероприятие приглашены представители исполнительной и законодательной власти края, а также некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов местного самоуправления города Юности, Комсомольского, Амурского, Солнечного, Нанайского и района им. Полины Осипенко.

В рамках семинаров, круглых столов и дискуссионных площадок планируется обсудить современные подходы к продвижению и позиционированию некоммерческой деятельности, обсудить траектории развития некоммерческих организаций, их доступ к предоставлению услуг в социальной сфере, вопросы этнокультурного воспитания молодежи и духовного единения жителей Хабаровского края. Особое внимание будет уделено обсуждению запуска механизмов поддержки муниципальных ресурсных центров. Повышенный интерес вызывает запланированная к проведению экспертная сессия "Избирательная кампания ВЕСНА: общественно- политические процессы".

Напомним, главная цель форума - открытый диалог и консолидация усилий для формирования современного общества, развития гражданской инициативы и роста гражданского самосознания.

Общественная палата Хабаровского края на своем сайте открыла регистрацию участников, которая продлится до 02 февраля 2018 года.