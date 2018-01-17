О начислении пособия за первого ребёнка расскажут по телефону «Горячей линии»

Министерство социальной защиты населения края проведет «горячую линию» по вопросам предоставления ежемесячной выплаты в связи рождением (усыновлением) первого ребенка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По телефону 8 (4212) 32-83-17 специалисты расскажут о порядке начисления денежного пособия, о том, какие документы необходимо предоставить при подаче заявления, а также ответят на другие интересующие граждан вопросы.

«Горячая линия» пройдет 19 января 2018 г. с 9.00 до 17.00 (без перерыва на обед).