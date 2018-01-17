План основных мероприятий города Хабаровска на 18 января 2018 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 18 января 2018 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

18 января

Краснофлотский район. Заседание районной комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города. Ул. Островского, 8а. 14.30. Информация по тел. 79-07-38. Никифорова Ирина Дмитриевна.

Центральный район. Осмотр дворовых территорий района. Территория района. 15.00. Информация по тел. 32-93-63. Корель Юлия Владиславовна.