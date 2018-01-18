До завершения приёма заявлений на участие в ЕГЭ осталось две недели

В Хабаровском крае продолжатся прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене-2018. Срок подачи документов истекает 1 февраля. После этого срока заявки будут приниматься только по решению государственной экзаменационной комиссии региона при наличии уважительных причин и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, заявления от выпускников или их родителей принимаются на основании документа, удостоверяющего личность. Старшеклассники подают заявку по месту учебы, а выпускники прошлых лет в места регистрации на сдачу ЕГЭ. Лицам с ограниченными возможностями здоровья помимо этого необходимо предъявить рекомендацию психолого-медико-педагогической комиссии, а инвалидам - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт инвалидности.

«В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. Обязательными при этом являются русский язык и математика. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании», - отметили в министерстве.

Остальные предметы сдаются по выбору, с учетом того, по какой специальности или направлению участник ЕГЭ намерен продолжить обучение и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний.

Досрочная сдача ЕГЭ в крае пройдет с 21 марта по 11 апреля, а основная - с 28 мая по 2 июля. Напомним, допуск к госэкзамену получили уже около 5,5 тыс. выпускников, успешно написавших итоговое сочинение в декабре прошлого года. У непрошедших испытание есть возможность написать его повторно - 7 февраля и 16 мая 2018 года.

Дополнительную информацию о проведении ЕГЭ можно получить по телефону «горячей линии» (4212) 67-76-88 или 8-909-824-76-88 с 9:00 до 18:00 кроме выходных и праздничных дней, а также на сайте ведомства.