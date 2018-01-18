Крытая ярмарка выходного дня будет работать до мая в Хабаровске

В Хабаровске продолжает работу сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. В зимнее время фермерам предоставлено помещение внутри торгового центра «ЭкоДом» по улице Ленинградской. В специальном павильоне по выходным дням покупатели могут приобрести свежее мясо, рыбу, мед, дикоросы и овощи.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, на ярмарке представлена продукция фермеров из Хабаровского, Вяземского и района им. Лазо. Обязательным условием для продавцов является наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

«Ярмарка выходного дня востребована у жителей, поэтому мы решили организовать работу и в зимнее время. В павильоне фермеры будут продавать свою продукцию до 1 мая, затем переместятся на открытую площадку. Для покупателей и продавцов здесь созданы комфортные условия: центр города, рядом автобусные остановки, просторная парковка, есть лаборатория, где можно подтвердить качество продукции», - отметил председатель комитета Николай Крецу.

На круглогодичный режим ярмарки выходного дня в торговом центре «ЭкоДом» перешли в 2016 году. Площадки пользуются популярностью не только у покупателей, но и у фермеров.