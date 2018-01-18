В Хабаровске открыли запись на бронирование субсидированных авиабилетов

Авиаагентства в Хабаровске открыли запись на бронирование субсидированных авиабилетов. Как и в прошлые годы, сезон субсидированных перевозок для дальневосточников начнется 1 апреля и продлится до 31 октября, но, чтобы гарантированно стать обладателем субсидированного авиабилета, можно подать заявку на бронирование, а после начала продаж выкупить проездной документ.

- В последние три года продажи и бронирование открывались одновременно, в связи с чем обычно, создавались большие очереди. Сейчас мы пытаемся разгрузить этот процесс, поэтому начали принимать заявки на бронирование, - объяснил заместитель генерального директора по продажам Дальневосточного авиационного агентства «Спектр Авиа Сервис» Дмитрий Гвоздицких.

По его словам, есть три пути подать заявку: прийти в авиаагентство, позвонить туда по телефону или выслать копию паспорта по электронной почте. В каждом случае необходимо оставить номер контактного телефона, по которому после открытия продаж будет выслано смс-сообщение с предложением выкупить билет.

- Согласно постановлению правительства РФ, на каждый рейс выделяется определенное количество субсидированных билетов. Субсидии предоставляются не только на прямые рейсы, но и на трансфер. В этом году из Хабаровска можно будет улететь в Анапу, Геленджик, Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь. Из Хабаровска все рейсы летят через Москву, если нужно попасть в Сочи, то билет будет Хабаровск-Москва, Москва-Сочи. Говорить о ценах пока сложно, - объясняет Дмитрий Гвоздицких.

Напомним, что воспользоваться специальными тарифами могут жители России в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды 1-ой группы и их сопровождающий, а так же сопровождающий ребенка – инвалида.

- Продажа субсидированных билетов начинается обычно в середине марта, однако в прошлом году продавать билеты начали только 30 марта. И, к примеру, «Аэрофлот» реализовал выделенные ему квоты уже к 1 июня. Поэтому лучше позаботиться о билете заранее, - советует Дмитрий Гвоздицкий. todaykhv.ru