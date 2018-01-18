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Стоимость билетов в городском электротранспорте подорожает с 18 января. В трамваях и троллейбусах устанавливается новый тариф. Теперь пассажиры смогут проехать в данном виде транспорта за 25 рублей.

- Уже с 18 января проезд будет стоить 25 рублей. Такой тариф хотели установить еще в прошлом году, но подобная инициатива в комитете по ценам и тарифам не была поддержана, поэтому цена оставалась до этого момента 24 рубля. Хотя на самом деле себестоимость проезда составляет 24 рубя и 92 копейки, - рассказали в МУП «Городской электрический транспорт».

Установить нынешнюю цену позволило то, что управление перешло на работу по нерегулируемому трафику, то есть теперь оно имеет право устанавливать любую цену за услуги перевозки. todaykhv.ru

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